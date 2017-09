Tiroteio mata o 101º policial no Rio, deixa dois mortos por bala perdida e um ferido

A UPA do Jardim Bom Retiro Foto: Google Street View / Reprodução

Um policial militar foi morto a tiros em Jardim Redentor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira. O agente, identificado como sargento Lúcio Ferreira de Santana, de 41 anos, era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias). Esse foi o 101º policial morto no Estado do Rio somente em 2017. Na ação, outras duas pessoas morreram, entre elas um criminoso, e duas pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Militar, o policial estava de folga, quando percebeu quatro crininosos em uma tentativa de roubo a um caminhão de carga e reagiu. Houve confronto e, além do PM, três funcionários da transportadora e um criminoso ficaram feridos. O policial, que estava na corporação há 16 anos, morreu na UPA de Bom Pastor.

De acordo com a polícia, o criminoso morreu no local. Com ele, foi apreendida uma pistola. Outros três criminosos conseguiram fugir. A polícia realiza buscas na região pelo grupo. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada para o caso.

O Disque-Denúncia oferece uma recompensa de R$ 5 mil por informações sobre os assassinos do policial. Denúncias podem ser enviadas pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram dos Procurados (21) 98849-6099; pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procurados.org/, ou pelo aplicativo do DD/Rio. Em todos os canais de denúncias, o anonimato é garantido.

Sargento Lúcio foi morto em tentativa de assalto

PM da reserva ferido em Nova Friburgo

Em Nova Friburgo, na região serrana, um policial militar da reserva foi ferido no Centro da cidade, também na manhã desta sexta. Segundo informações da assessoria da PM, ele foi baleado durante o roubo de caminhão que passava pelo local.

O policial foi socorrido no Hospital Municipal Raul Sertã. Ainda de acordo com a PM, 11º BPM (Friburgo) deteve cinco suspeitos, recuperou um veículo e apreendeu uma espingarda calibre 12.