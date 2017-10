Tenente da PM morre após ser atropelado por bandidos em fuga

fotos: Massa News

O Tenente Taborda da Polícia Militar do Paraná morreu na noite desta segunda-feira (02) após ser atropelado por bandidos que haviam roubado um veículo Fiat Toro no município de Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba.

O roubo aconteceu em uma distribuidora de gás. O motorista do veículo havia locado o carro e parado na distribuidora, neste momento a dupla armada de revólver deu voz de assalto levando o dinheiro da distribuidora e o veículo locado. Eles fugiram e a Polícia Militar foi acionada. Houve um cerco na região e no Contorno Sul a viatura do Comandante de Policiamento de Unidade avistou o veículo vindo em alta velocidade. O Policial Militar desembarcou da viatura e tentou abordar os dois marginais que atiraram o veículo contra o policial atropelando-o. No impacto o Tenente foi arremessado por vários metros.

Após o atropelamento o veículo ficou desgovernado, caiu em uma ribanceira, atravessou a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, e acabou batendo em uma árvore. Após a colisão os marginais fugiram e invadiram o terreno da empresa Bosch.

Um grande cerco policial foi montado na região mas até o momento os dois assaltantes não foram localizados.

A Polícia Militar já está divulgando as imagens dos assaltantes para quem conhecê-los repassar informações pelo disk-denúncia 181 ou através do número 190.

Corporação em luto

Vários oficiais, inclusive coronéis, estiveram no local prestando todo o apoio. O tenente Ricardo Taborda Costa tinha 27 anos e estava há 4 anos e meio na Polícia Militar do Paraná. Ele deixou um filho pequeno.