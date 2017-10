Temer passa mal e é internado no Hospital do Exército

Temer passa por cirurgia Foto: ANDRE COELHO / Agência O Globo

O presidente Michel Temer teve um mal-estar nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, e foi levado para o centro cirúrgico do Hospital do Exército. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde do presidente.

De acordo com a nota divulgada pelo Planalto, o médico do plantão "constatou uma obstrução urológica" no peemedebista. O presidente passa neste momento por exames e o "devido tratamento".

Uma fonte do governo foi questionada se o presidente passou por algum procedimento cirúrgico, mas não quis comentar por quais tratamentos Temer estaria sendo submetido.

No início do mês, exames mostraram que o presidente tinha uma artéria coronária parcialmente obstruída, mas que passaria por tratamento medicamentoso e não se submeteria ao procedimento de cateterismo, procedimento também adotado nesses casos.

O ministro da secretaria do Governo, Antonio Imbassahy (PSDB-BA), disse que foi um mal-estar e que Temer está bem. O deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES), líder a maioria, afirmou que o presidente teve um “problema urinário”.

O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB ), deu explicações sobre o estado de saúde do presidente durante a sessão na Câmara dos Deputados convocada para analisar a denúncia contra o presidente. Aguinaldo disse que Temer passou por um “procedimento de rotina” ressaltou que foi orientado a tocar a sessão.

— O presidente acaba de passar por um procedimento de rotina, temos a orientação de tocar a sessão porque ele se encontra absolutamente bem —disse Aguinaldo Ribeiro.

A votação pela Câmara dos Deputados da segunda denúncia contra o presidente está prevista para ocorrer nesta quarta-feira.

Veja a íntegra da nota divulgada pela Presidência:

"O Presidente Michel Temer teve um desconforto no fim da manhã de hoje e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto.

O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para realização de exame e devido tratamento."