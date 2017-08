Suspeito tenta roubar carro em frente de policial e acaba morto

(Foto: João Carlos Frigério)

A tentativa de roubo de um carro terminou com o suspeito morto, na tarde desta quarta-feira (2), em Curitiba. A ação foi acompanhada de perto por um policial militar de folga, que atirou contra o assaltante.

A vítima do assalto estava dentro de uma Pagero estacionada na rua Prefeito Angelo Lopes, no bairro Alto da XV. O homem esperava sua esposa, que estava em uma clínica, quando o assaltante entrou pelo lado do passageiro e deu voz de assalto.

O policial estava no carro estacionado atrás ao da vítima e interferiu no assalto. A vítima deixou o local correndo e o policial atirou três vezes contra o assaltante, que morreu no local.