Suspeito de sequestro de menina de 6 anos é preso em Umuarama

Reprodução/Facebook)

No final da noite desta quarta-feira (27) A Polícia Civil de Umuarama prendeu o suspeito de ter sequestrado e a pequena Tábata de seis anos. A polícia chegou até o homem após analisar imagens de câmeras de segurança da região. O homem possui antecedentes criminais e cumpre pena no regime semi-aberto.

Ele foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Umuarama onde será interrogado. Até o momento o homem não confessou o crime.

Em breve mais informações.

O caso

A menina Tabata Fabiana Crespilho, de 6 anos, está desaparecida em Umuarama desde às 13 horas de terça-feira (26). As informações divulgadas pela Polícia Militar, são de que “a criança saiu de casa na companhia do irmão de 13 anos com destino a escola, mas não entrou na aula”, relatou o tenente Thiago Shiguraha, que disse ainda que as investigações correm sob a responsabilidade da Polícia Civil. A reportagem tentou contato com o superintendente da 7ª Subdivisão Policial, que seria o responsável pelo caso, mas ele não atendeu as ligações.

Pelas redes sociais a mãe e amigos relatam que a menina vestia short jeans, regata vermelha, sapato amarelo e bolsa rosa. A menina estuda na Escola Rui Barbosa, no Parque Danielle. O irmão teria levado a criança até o estabelecimento, mas ela não chegou a entrar na escola. O desaparecimento foi descoberto quando a pessoa responsável por busca-la não a encontrou e foi informada que a criança tinha faltado a aula.

O boletim de ocorrência foi registrado e as buscas pela criança iniciadas. Familiares e amigos passaram a noite e madrugada a procura da criança, mas até o momento nenhuma informação.

(Foto: Divulgação)