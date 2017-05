Silvio Santos diz que pode ser presidente: 'Se votam no Huck, votam em mim'

Até onde a fala é brincadeira, ninguém sabe, mas o fato é que Silvio Santos resolveu 'anunciar' neste domingo (21) que irá se candidatar à presidência da República. Parte do seu discurso foi baseada nos boatos de que Luciano Huck irá concorrer ao cargo.

"Eu não estava mais pensando em política, mas depois que o Luciano Huck se candidatou eu fiquei muito chateado e eu acho que vou me candidatar. Pois eu estou com 86 anos, estou muito mais maduro, tenho agora decisões mais adultas e estou convencido que o governo na minha mão seria um governo de total felicidade para as pessoas menos favorecidas", disse o apresentador e dono do SBT.

"Eu estou pensando seriamente, pois o Luciano Huck está fazendo cócegas na minha consciência. Se o povo poderá votar em Luciano, poderá votar em mim porque eu sou aquele presidente que dirá que os ricos sejam menos ricos e os pobres menos pobres", comentou Silvio, com um toque de ironia.

No meio do programa, o homem do Baú ainda comentou com sarcasmo a situação do ex-presidente Lula, réu em processos de corrupção, que serão julgados por Sérgio Moro. "Se ele não ver o sol quadrado..., ele pode se candidatar também", afirmou.

Vale lembrar que Silvio Santos já foi candidato a presidente em 1989 e chegou a liderar as pesquisas, mas teve sua candidatura impugnada pelo TSE por problemas de registro.