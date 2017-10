Sergio Guizé tenta defender o violento Gael de ‘O outro lado do paraíso’: ‘É um cara de extremos, mo

Guizé com visual moderninho para viver o explosivo Gael Foto: Raquel Cunha/Rede Globo/Divulgação

Candinho morreu e foi enterrado por Gael. Totalmente repaginado para seu novo papel, em “O outro lado do paraíso” — ele colocou aplique no cabelo e brinco, além de adotar um visual moderninho em cena, com pulseiras de couro e camisa desabotoada —, Sergio Guizé pouco lembra o capiau gente boa de “Êta mundo bom!”. Mas, enquanto gravava as primeiras cenas da nova trama das nove no Jalapão (TO), o ator arrancou um sem-número de sorrisos dos moradores da região, que só se dirigiam a ele pelo nome de seu mais querido personagem.

— Foi um papel marcante mesmo. Candinho ainda me ronda, falo dele quase todo dia. Lá em Mateiros (cidade interiorana que serviu de base para a equipe de “O outro lado do paraíso”), as pessoas só me chamavam de Candinho, não adiantava nem corrigir (risos). Fico feliz que “Êta mundo bom!” tenha arrebatado várias gerações e ganhado importância na vida dos telespectadores, assim como teve na minha — conta Guizé, que recebeu o convite para “O outro lado do paraíso” ainda durante a trama das seis: — Acredito que esse sucesso todo tenha sido meu passaporte para mais essa parceira com Walcyr (Carrasco, autor das duas histórias). É bom saber que ele confia no meu trabalho tanto quanto eu confio no dele.

Candinho, de “Êta mundo bom!” deixou saudades nos telespectadores Foto: Caiua Franco/Rede Globo/ Divulgação

Desde o fim da novela de época, em agosto do ano passado, Guizé já viveu outros cinco papéis, em quatro filmes e numa peça:

— Tudo serve de experiência, de preparação. Um foi virando o outro, que trouxe coisas novas e mais referências. Agora estou totalmente focado nesta estreia. É tudo muito intenso, dá frio na barriga. Eu ainda estou descobrindo os caminhos de Gael, que é selvagem e complexo.

Cria de uma família abastada de Palmas, capital do Tocantins, o playboy de “O outro lado do paraíso” cresceu meio rebelde e sem limites, rodeado por mulheres: a mãe, Sophia (Marieta Severo), e as irmãs, Livia (Grazi Massafera) e Estela (Juliana Caldas).

— O pai dele morreu, e ele ficou com essa responsabilidade de ser o homem da casa. Então, guarda uma mágoa, uma revolta. E acaba descontando essa raiva da vida em seus relacionamentos amorosos. Clara (Bianca Bin) é a primeira que ele realmente ama, e é a partir dela que a trajetória de Gael começa a mudar. Ele entende que o mundo não é só impunidade, que tudo o que fizer vai ter consequência, vai ter retorno — adianta o intérprete.

O casamento de Clara e Gael: ele é violento com a mulher já na noite de núpcias Foto: Raquel Cunha/Rede Globo/ Divulgação

Bruto como o Jalapão

Se “o Jalapão é bruto”, como diz o lema do lugar, Gael não nega suas origens. No capítulo desta terça-feira (24), depois de um namoro-relâmpago, o rapaz se casa com Clara e, logo na noite de núpcias, mostra seu lado mais perverso: bêbado e descontrolado, ele praticamente estupra a mulher, deixando hematomas em seus braços e marcas profundas na alma da moça doce, sonhadora e romântica.

— Gael é um cara de extremos, movido pela emoção. Vai do amor ao ódio instantaneamente. Às vezes, penso que ele tem um pé na bipolaridade, não tem convicção de ser um machista — arrisca o ator.

Sem classificar seu personagem como bandido nem mocinho, Guizé tenta defendê-lo, na medida do possível:

— Não quero colocá-lo como vítima. Ao contrário, acho que ele tem que pagar por esse crime. Mas percebo que, até chegar a essa violência toda, Gael passou por muita coisa ruim. E, a partir disso, vai “apanhar” da vida e aprender muita coisa. Eu acredito na redenção dele pelo amor.