Serasa procura profissional para viajar país e ganhar R$ 100 mil

Funcionário vai viajar por 40 cidades do Brasil (Serasa Experian/Reprodução)

O SerasaConsumidor, que faz parte da Serasa Experian, empresa de análise de crédito, informou na segunda-feira (31) que está oferecendo um “emprego dos sonhos”, com um salário total de R$ 100 mil em um ano.

A vaga é para um funcionário que goste de viajar, escrever, conhecer novas pessoas, ouvir boas histórias, fazer vídeos e tirar fotos. É imprescindível ser maior de 18 anos. O profissional vai viajar por 40 cidades do Brasil por um ano.

De acordo com a empresa, o funcionário terá que realizar entrevistas e produzir conteúdo sobre a realidade financeira dos brasileiros, além de fazer cobertura fotográfica, posts e lives em redes sociais.

Para concorrer à vaga, o candidato precisa se inscrever no site www.oempregodossonhos.com.br até as 23h59 do próximo dia 13 de agosto. Será necessário responder a perguntas de múltipla escolha pela internet.

Na segunda fase, os selecionados deverão criar um vídeo de até 45 segundos sobre educação financeira. Esses vídeos ficarão disponíveis na internet para voto popular. Os dez mais votados vão para a final com outros cinco selecionados pelo SerasaConsumidor.

Na última fase, que será realizada no dia 23 de agosto, haverá uma entrevista individual por Skype. A divulgação do vencedor acontecerá no dia 25 de agosto.

O contratado viajará pelo país entre os dias 4 de setembro deste ano e 31 de agosto de 2018. Além do salário de R$ 100 mil (a ser parcelado em 12 meses), ele receberá benefícios como transporte, hospedagem, alimentação e plano de saúde.