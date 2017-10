Separada de Rubinho, Bibi atira no ex. 'Sai do caminho'

Separada de Rubinho (Emilio Dantas), depois de largá-lo na cadeia, Bibi (Juliana Paes) mostrará que não cai mais no papo do traficante. Nos próximos capítulos da novela "A Força do Querer", a Perigosa, ciente do caráter duvido do ex-marido, ameaçará atirar no bandido depois de encontrá-lo no Morro do Beco. Segundo o site "Notícias da TV", em cena prevista para o dia 18 de outubro, Rubinho e Sabiá (Jonathan Azevedo) chegarão à comunidade depois de sair da prisão por causa de um indulto de feriado. Armada, Bibi intimidará o ex-marido ao encontrá-lo: "Sai do caminho. Eu disse: sai, Rubinho".

'ESTÁ LOUCA?', GRITA RUBINHO

Rubinho não se intimidade com Bibi e provocará a ex-mulher, que assumiu a traição com Caio (Rodrigo Lombardi): "Vai ver quanto vai te custar esse chifre". "Não vai sair não?", questionará a Perigosa. "Atira", provocará Rubinho, que ficará assustado ao ver a ex-estudante de Direito atirar em sua direção. "Está louca?", gritará o traficante, que sairá correndo pelo morro. Ao saber do ocorrido, Sabiá (Jonathan Azevedo) pedirá para Batoré (Daniel Zettel) levar Bibi ao seu encontro: "Chama ela aqui! Traz a problemática aqui, Batoré".

'TEM FUTURO AQUI NA BOCA', AFIRMA SABIÁ

Sabiá dirá para Bibi que ela pode assumir o comando de outro morro depois de sua atitude: "Tá querendo apagar o mano? O mano desarmado. Tu é problemática, mas tu tem marra! Tem futuro aqui na boca! Tô vendo que não dá pra pacificar com Rubinho, então, vou te mandar pra outro morro que é nosso também... Lá rende mais do que aqui, porque não tem polícia. Tu vai subir de baronesa pra rainha. Casa top, roupa de marca, carro do ano". Bibi, no entanto, com plano de ficar longe do tráfico, não aceita a proposta: "Toma, tô devolvendo. Tô fora".

BIBI PROVOCA JEIZA POR CIÚMES DE CAIO

Com ciúmes do namoro de Caio e Jeiza (Paolla Oliveira), Bibi vai enfrentar a policial ao encontrá-la na delegacia e garantirá que não se abalada com o relacionamento do casal: "Quero que vocês dois se danem!". "Quem largou o Caio fui eu! Não me olha com cara de vitória não que você não me tomou nada!", gritará Bibi, mas a oficial não esquentará a cabeça: "Melhor assim, esse tipo de disputa não é comigo".

(Por Tatiana Mariano)