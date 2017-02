Semana começa com 5 concursos abertos e salários de quase R$ 4 mil

Mato Grosso do Sul começa a semana com cinco concursos abertos e salários que podem chegar a quase R$ 4 mil. Há vagas para diversas cidades e escolaridades. Veja os editais e confira as datas para as inscrições.

Conselho Regional de Biologia

O Conselho Regional de Biologia da 1ª Região, que abrange os Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, abriu concurso público para a contratação de pessoal em cargos que exigem formação de níveis médio ou superior. Em Campo Grande, há uma vaga para Técnico/Auxiliar - Administrativo. O salário-base é de R$ 3.292,15.

A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 09 de fevereiro às 16 horas de 17 de março de 2017, exclusivamente pela internet, no site da banca VUNESP - www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição será de R$ 60,00 para o cargo de nível médio e R$ 90,00 para funções de nível superior. (Veja o edital)

Prefeitura de Iguatemi

A prefeitura de Iguatemi, a 466 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo para a contratação de mais de 50 profissionais. Há vagas para diversas funções com nível de escolaridade de alfabetizado até superior. O maior salário é de R$ 3,9 mil.

A inscrição deverá ser efetuada por meio de entrega da ficha de inscrição, currículo, padronizado, formulário de relação de títulos, e demais documentos nos dias 10 e 13 de fevereiro de 2017, das 7 as 13 horas, pessoalmente e unicamente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iguatemi, na Rua Laudelino Peixoto, 871, Iguatemi-MS. (Veja o edital)

Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste

A Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste, cidade a 133 quilômetros de Campo Grande, publicou edital de processo seletivo simplificado, destinado à formação de cadastro de reserva para futuras contratações de Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar Administrativo.

Os salários são de R$ 822,93 a R$ 914,38, para a carga horária de 08 horas. A escolaridade exigida ao cargo de Auxiliar de Serviços é de ensino fundamental completo, já para Auxiliar Administrativo é de ensino médio completo.

Os interessados deverão realizar as inscrições entre os dias 13 e 14 de fevereiro de 2017. (Veja o edital)

Prefeitura de Eldorado

A Prefeitura de Eldorado, cidade a 440 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo, para o preenchimento de oito vagas, por prazo determinado. As oportunidades são para a função de Auxiliar de Serviços Gerais. O salário ofertado é de R$ 858,56, para desempenhar atividades em carga horária de 40 horas por semana.

As inscrições devem ser realizadas no dia 13 de fevereiro de 2017, na Prefeitura Municipal de Eldorado, localizada na Escola Sebastião de Paula, das 08h as 11 horas.

A seleção dos inscritos se dará mediante aplicação de prova escrita objetiva, a ser aplicada na data provável de 15 de fevereiro de 2017, nas dependências do Escola Sebastião de Paula, na cidade de Eldorado. (Veja o edital)

Prefeitura de Japorã

A Prefeitura de Japorã, a 477 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo para duas vagas temporárias. As vagas são para Médico Veterinário e Zootecnista. As remunerações vão de R$ 1.3 mil a R$ 2.4 mil, para jornada de 20 ou 40 horas semanais.

As inscrições serão feitas no dia 13 de fevereiro de 2017, no Departamento de Recursos Humanos, na Avenida Dep. Fernando Saldanha, s/nº, Centro, no horário de 8h às 12h. (Veja o edital)