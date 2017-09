Sem receber, dona da casa em que Belo vive detona: "Bandido"

Dona da mansão em que Belo e Gracyanne Barbosa vivem, no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo, Marcia Gomes afirmou estar revoltada com o casal. A proprietária, que foi à Justiça por não receber há meses o valor do aluguel, não poupou críticas e detonou o pagodeiro.



“Tem um bandido morando na minha casa e não posso fazer nada", disparou ao "Uol".



Atualmente vivendo em Miami, nos Estados Unidos, a locadora disse que não pode voltar ao Brasil para resolver a pendência. "Estou totalmente impotente. Não consigo sair dos Estados Unidos porque estou aguardando meu visto e sequer posso ir a São Paulo para agilizar as coisas.”



Marcia também contou que começou a se preocupar com o caso quando os cheques com os depósitos do aluguel, de R$ 30 mil por mês, começaram a voltar.

A justiça determinou neste mês que o artista seja notificado por inadimplência. O famoso, que ainda deverá apresentar sua defesa, corre risco de despejo. O processo corre na 33ª Vara Cível de São Paulo desde abril. Segundo a administradora, a dívida já passa de R$ 500 mil, se levado em conta fatores como falta do pagamento de IPTU e quebras de contrato.