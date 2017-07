Sem dinheiro para combustível, PRF reduz serviços

A partir desta quinta-feira (06), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve suspender diversos serviços e desativar unidades operacionais. A decisão foi tomada em função de corte orçamentário imposto pelo Decreto 9.018/17, de 30 de março de 2017, que dispõe sobre programação orçamentária e financeira do Poder Executivo Federal para 2017.

Com estes cortes devem ficar comprometidos os serviços de escolta de cargas superdimensionadas e escoltas em rodovias federais; suspensão imediata das atividades aéreas (policiamento e resgate aéreo) desempenhadas pela instituição; redução dos deslocamentos terrestres de viaturas em patrulhamento; desativação de unidades operacionais.

Para tentar diminuir o prejuízo no atendimento de ocorrências emergenciais, serão priorizados os atendimentos de acidentes com vítimas, auxílios que sejam de competência exclusiva da PRF. A desativação de unidades operacionais se dará conforme planejamento e adequação regional, com o policiamento das áreas das unidades desativadas sendo assumido por outras unidades operacionais, de acordo com critérios da gestão regional.

O horário de funcionamento das unidades administrativas também será alterado, com priorização de atendimento ao público no período compreendido entre 09h e 13h. As superintendências regionais da PRF divulgarão novos horários de funcionamento e atendimento.