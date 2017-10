Segurança ateia fogo em creche e deixa mortos em Janaúba, Minas Gerais

Moradores à porta da creche Foto: Vídeo do WhatsApp

Um segurança ateou fogo em uma creche municipal de Janaúba, no Norte de Minas Gerais, e deixou ao menos quatro mortos, na manhã desta quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, o homem colocou fogo em crianças, funcionários e no próprio corpo. Moradores à porta da unidade dizem que ele havia sido demitido da unidade recentemente.

A Polícia Militar, que mobilizou até agentes em treinamento para a ocorrência, confirma quatro crianças mortas até o momento. Várias outras estão com graves queimaduras, segundo a corporação. Já os bombeiros falam em seis mortos. Ainda não há informações precisas sobre o número de feridos.

Os serviços de emergência foram acionados por volta de 9h40m desta quinta-feira. O chamado era de "ocorrência grave" e demandou todas as viaturas disponíveis do Corpo de Bombeiros Militar em Janaúba. Também há pelo menos uma professora ferida. O vigia foi levado para o hospital em estado grave.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a revolta de moradores na porta da creche.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência se dirigiram ao local para prestar socorro aos feridos. O Hospital Regional de Janaúba trata vítimas do incêndio, mas o diretor assistencial da unidade, Helton Ricardo Mendes, ainda não sabe definir quantas.

— As crianças estão sendo transferidas para a área da pediatria, e os adultos estão sendo atendidos aqui. Estamos com a equipe ok para atender os feridos. Estão à disposição 30 médicos, 30 enfermeiros e 50 técnicos de enfermagem — explicou.

A Prefeitura de Janaúba informou que a unidade precisa de medicamentos e médicos. A Polícia Militar explicou que o efetivo da cidade vizinha, Montes Altos, deve ser acionada.

Janaúba fica no Norte de Minas e tem cerca de 70 mil habitantes. "A cidade está um caos", ressaltou um militar.