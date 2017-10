Sabiá se envolverá em conflito e morte em 'A Força do Querer'

Rubinho (Emilio Dantas) e Sabiá (Jonathan Azevedo) sairão da prisão em A Força do Querer...

A novela da Rede Globo, '#A Força do Querer', exibida no horário das 21h, tem gerado cada vez mais notícias, uma vez que seus telespectadores aguardam ansiosos pelo tão esperado 'grand finale', ou seja, o último episódio da trama, que está previsto para o próximo dia 20 de outubro (quinta-feira). Em breve, um acontecimento muito importante envolvendo Sabiá (Jonathan Azevedo) e Rubinho (Emilio Dantas) poderá atrair ainda mais a atenção do público.

Sabiá envolvido em confronto e morte

Os últimos capítulos da novela ainda renderão muitas surpresas. Isso porque, mais uma vez em liberdade após se tornarem foragidos da polícia, Sabiá e Rubinho acabarão se enfrentando para ver quem conseguirá ter o domínio do Morro do Beco.

Tal confronto tem tudo para não acabar bem.

Sabiá, o atual chefão do tráfico naquela parte do Rio de Janeiro, irá descobrir que seu amigo do peito, Rubinho, está tramando contra ele, a fim de derrubá-lo e tomar o domínio do morro para si.

Sabiá deve matar Rubinho no fim da novela

Indignado com o comportamento do traficante, Sabiá não irá deixar essa traição passar sem que haja consequências. Ele decidirá pôr fim à vida de Rubinho.

Por conta de suas atitudes recentes, os telespectadores já esperavam que, em algum momento, Rubinho acabasse morrendo. No entanto, era esperado que a polícia militar fosse matá-lo durante um dos vários confrontos em que o criminoso se meteu durante a trama. O que não se imaginava era que um de seus melhores amigos fosse capaz de executá-lo.

O novo final faz parte de uma estratégia da autora da trama, Glória Perez, que visa a escrever finais inesperados para alguns dos personagens que mais têm causado tumulto entre os telespectadores.

Final de Bibi

A personagem #Bibi ‘Perigosa’, interpretada pela atriz Juliana Paes [VIDEO], é mulher de Rubinho e, atualmente, tem enfrentado momentos difíceis por conta da traição do marido com Carine (Carla Diaz), além do divórcio. Após a morte de seu ex-marido, a 'Perigosa [VIDEO]' deve dar a volta por cima e sair de vez do mundo do tráfico, mas isso não deve acontecer antes de ser presa e cumprir pena em regime fechado.

Após esse tempo, a morena conseguirá a sua liberdade e, provavelmente, irá montar um brechó com a ajuda de Heleninha (Totia Meireles). Conseguindo garantir o sustento de seu filho Dedé (João Bravo), a moça irá viver feliz no Rio de Janeiro, junto com sua mãe Aurora (Elizângela).

Muitos esperavam que a morena fosse ficar com Caio (Rodrigo Lombardi). No entanto, ele deve seguir com Jeiza (Paolla Oliveira). #SABIA