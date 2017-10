Ruy ou Zeca: com quem Ritinha deve ter seu final feliz?

Crédito: Divulgação/A Força do Querer/Tv Globo

Com a proximidade do último capítulo de A Força do Querer, novela que está ocupando, atualmente, a faixa das 21h da Globo, muita gente já deve estar contando as horas para saber qual será o grande final da personagem Ritinha, interpretada por Isis Valverde. Ao longo desta reta final da trama, a sereia, aliás, tem passado por maus bocados, principalmente depois que Ruy (Fiuk) atirou em Zeca (Marco Pigossi), por ciúme justamente dela.Já completamente tomado pela raiva que está sentindo, da própria mulher, principalmente por conta da aproximação dela com o caminhoneiro, o filho de Eugênio (Dan Stulbach) e Joyce (Maria Fernanda Cândido) só ficou ainda mais furioso, após descobrir, por meio de Cibele (Bruna Linzmeyer), que não é o pai biológico de Ruyzinho.

Também já ansiosa para conferir as emoções do último capítulo do atual folhetim de Glória Perez, que, aliás, deve ser exibido na noite de sexta-feira (20), a reportagem de OFuxico decidiu selecionar pelo menos alguns motivos pelos quais Ritinha deveria terminar a novela com Ruy ou com Zeca, respectivamente.



Cinco motivos para Ritinha ficar com Ruy



1 - Mesmo após a mulher ter mentido, ele apoiou sua decisão de trabalhar no aquário

2 - O empresário tem sido um bom pai para Ruyzinho

3 - Ruy acolheu Ritinha, após a mudança da sereia para o Rio de Janeiro

4 - Ele enfrentou até os próprios pais, na hora de assumir o romance com Ritinha

5 - Ruy sempre relevou e perdoou as trapalhadas de Ritinha.



Cinco motivos para Ritinha ter seu final feliz com Zeca



1 - Ele foi o primeiro grande amor de Ritinha

2 - O caminhoneiro é o pai verdadeiro de Ruyzinho

3 - Mesmo estando com Jeiza (Paolla Oliveira), ele nunca tirou Ritinha da cabeça

4 - A internet até já shippou o casal, inclusive com a hashtag #Rizeca

5 - Mesmo já separado de Ritinha, Zeca não resistiu aos pedidos e "chamados" da morena