Roubos de cargas diminuem 30% no Rio nos primeiros dias de operação das Forças Armadas

Presidente Michel Temer, ao lado do ministro da Economia, Henrique Meirelles, do ministro da Justiça, Torquato Jardim, e do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão Foto: Domingos Peixoto/Agência O Globo

Um levantamento feito pelo EXTRA com base em dados da Polícia Civil revela que, nos primeiros dois dias da operação das Forças Armadas no Rio — sexta-feira e sábado —, 30 roubos de carga foram registrados no estado. Em relação aos mesmos dias da semana anterior, a quantidade de crimes do tipo diminuiu cerca de 30%: entre os dias 21 e 22, foram registrados 43 roubos de cargas. Registros de roubos de veículos também caíram de uma semana para a outra. Foram 203 casos entre sexta-feira e sábado e 294 na semana anterior.

Em visita ao Rio para se reunir com autoridades da área de segurança, o presidente Michel Temer anunciou a diminuição nos números.

— Em um primeiro momento, a conclusão que se teve é que o número de roubos, em especial o de cargas, já diminuiu enormemente — afirmou Michel Temer. O presidente também anunciou que a operação das Forças Armadas no estado, que, inicialmente, vai até dezembro, deve ser prorrogada para 2018.

Ação no Arco Metropolitano

Na última quinta-feira, um dia antes do anúncio do reforço das Forças Armadas na segurança do Rio, militares do Serviço Reservado da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército, em Realengo, entraram em contato com representantes do Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio (Sindicarga) e da Secretaria de Segurança. O objetivo era coletar informações sobre a atuação de quadrilhas de roubos de carga no Arco Metropolitano.

Agora, os militares têm em mãos dossiês sobre os três principais grupos que atuam na via — dois na Baixada Fluminense e um terceiro, em São Gonçalo — com dados sobre integrantes de cada bando, horários e locais onde a maior parte dos crimes acontecem e rotas de fuga. O próximo passo é montar, além de bloqueios e operações ostensivas, ações para prender integrantes das quadrilhas.