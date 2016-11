Roberto Justus já se considera candidato à Presidência do Brasil

Roberto Justus quer ser o próximo Donald Trump tupiniquim. Nesta segunda-feira (21), o empresário disse que já considera a possibilidade de ser candidato à Presidência da República em 2018.

Integrante do “Conselhão” do governo do presidente Michel Temer, o apresentador da Record falou ao jornal “O Estado de S. Paulo” e deixou claro que os últimos acontecimentos estão despertando o interesse pelo poder.

“Quem sabe, não é? Se eu me candidatar. [...] Eu nunca tinha pensado, mas agora eu comecei a pensar na possibilidade, mas não é nada ainda definido”, disse à publicação.

Desde quando estreou em “O Aprendiz” (programa já comandado por Trump nos Estados Unidos), Justus sempre foi alvo de perguntas sobre uma possível carreira política. Entretanto, até então, ele negava a possibilidade – uma vez que, para fazer política, é preciso fazer acordos para manter a governabilidade.