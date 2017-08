Rio tem recorde de alunos sem aulas por causa da violência nesta sexta: quase 20 mil

O Complexo da Maré, onde mais de seis mil estão sem aulas Foto: Márcia Foletto / Agência O Globo

O município do Rio tem 19.423 alunos sem aulas, no turno da manhã desta sexta-feira, por causa da violência. Vinte e três escolas, 16 creches e 16 Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) localizados em áreas de risco suspenderam as atividades. Segundo a Secretaria municipal de Educação, o número é um recorde este ano — não há como precisar se anteriormente já houve mais unidades de educação afetadas pela violência já que a Pasta não fazia esse tipo de estatística.

Entre os locais onde as aulas foram suspensas está a Favela do Jacarezinho, onde a violência fecha unidades de educação pelo oitavo dia seguido.