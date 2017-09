Resumo de "O Rico e Lázaro"

Ebede-Meleque diz que Joaquim precisa ter cuidado. Neusta diz que o príncipe fugirá com Edissa pela manhã. Gadise procura pelo filho no palácio. Malca enfrenta Zac. Gadise reclama com Matias por deixado Saul fugir. Enquanto procura por Saul, Dana é atacada por um estranho e levada para um beco… Zac humilha Malca. Elga briga com Tamir e Shamir. Zelfa tenta acalmar Zac. Rabe-Sáris passa próximo ao beco e escuta o choro de alguém. Ele se aproxima e nota que Dana está desesperada. O oficial tenta ajudar, mas Dana pede para ele ficar longe. Fassur ofende Joana e Asher o ameaça. Eles seguem procurando por Saul. Ravina estranha o atraso de Dana. Em conversa com Nitócris, Nabonido reclama do comportamento do filho. Aliatis pede para Madai ficar longe do príncipe Belsazar. Dana chega machucada em casa e finge que caiu. Namnu pergunta onde Rabe-Sáris esteve. Decepcionado, Absalom chega bêbado em casa. Matias chora diante de sua situação. Saul encontra Shag-Shag nas ruas. Daniel cuida do menino Levi e avisa que não há motivos para ter ciúmes do bebê. Daniel pede permissão ao rei para enviar oficiais na busca por Saul.