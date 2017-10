Resumo de 'A Força Do Querer'

Ritinha enfrenta Joyce, que chama a polícia para garantir seu direito à guarda de Ruyzinho. Abel se recusa a acompanhar Dantas à delegacia. Edinalva repreende Dantas por transferir a culpa de Ruy para Ritinha. Ruy presta depoimento. Werneck e os policiais cercam a casa de Rubinho e Caio e Selma se preocupam com Bibi. Ritinha jura vingança contra Joyce. Jeiza confessa a Caio que descobriu sobre seu noivado com Bibi. Silvana decide usar o dinheiro de Bibi para repor o desfalque do agiota e aplacar as dívidas de Eurico. Ritinha discute com Ruy. Irene envia flores para Eurico. Abel conforta Ritinha, que sofre por Ruyzinho. Ruy se recusa a deixar que Ritinha visite o filho. Werneck rende Rubinho.