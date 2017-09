Resumo de “A Força do Querer”

Rita (Isis Valverde) e Zeca (Marco Pigossi) em “A Força do Querer” (Foto: Globo/Estevam Avellar)

Eugênio despista Joyce. Zeca vai até a empresa atrás de Ruy. Elvira prepara sua armadilha para Solange/Irene com a ajuda de Kikito. Caio descobre a data em que Rubinho e Bibi planejam fugir. Bibi questiona Rubinho sobre Carine. Selma aconselha Aurora a denunciar o local da casa de Rubinho para proteger Bibi. Dantas alerta Silvana sobre os cheques furtados da empresa e desconfia de Nonato. Ruy decide comprar a casa de Nazaré para afrontar Zeca. Nazaré, Abel e Zeca se desesperam com o aviso de despejo. Joyce conversa com Zu sobre Irene e Eugênio. Mira marca um encontro com Elvira em nome de Irene. Eugênio pede ajuda a Ruy e Ivan para falar com Joyce. Nazaré descobre que Ruy é o comprador de sua casa. Eugênio confirma para Joyce a paternidade do bebê de Irene.