Resumo de 'A Força Do Querer'

18 SET Segunda-feira

Silvana acredita que a gravidez de Irene é falsa. Elvira diz que precisará da ajuda de Yuri para enganar Solange/Irene. Sabiá alerta Rubinho sobre o comportamento de Aurora. Nazaré e Abel se incomodam com a presença de Jeiza e Caio em sua venda. Irene comemora sua gravidez com Mira. Ivan pede ajuda a Simone para se mudar para a casa de Biga. Joyce discute com Eugênio por causa de Ivan. Rubinho afirma a Carine que deixará Bibi para ficar com ela. Mere desconfia de que Zeca ainda goste de Ritinha. Ritinha avisa a Ruy que quer voltar para Parazinho. Eugênio descobre que Irene está grávida. Bibi encontra uma casa para se mudar com Rubinho e Dedé. Silvana aconselha Eugênio a esperar para contar a Joyce sobre a gravidez de Irene. Rubinho vai falar com Aurora, quando a polícia chega.