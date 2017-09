Resumo de “A Força do Querer”

Rita (Isis Valverde) e Zeca (Marco Pigossi) em “A Força do Querer” (Foto: Globo/Estevam Avellar)

Os traficantes resgatam Rubinho do hospital e Sabiá aconselha Bibi a deixar a comunidade com o marido. Silvana afirma a Dita que enfrentará Irene, caso a vilã se aproxime de Eurico. Rubinho volta para o Morro do Beco. Ruy se irrita quando Ritinha se preocupa com Zeca. Zeca conversa com Ritinha e pensa em voltar com ela para Parazinho. Bibi avisa a Aurora que fugirá com Rubinho e Dedé. Dantas orienta Ivan sobre a alteração do nome em seus documentos. Selma visita Bibi. Zeca comenta com Guto e Abel que descobriu que fizeram intriga contra ele em seu antigo emprego. Bibi se prepara para fugir com Rubinho, mas alerta o marido sobre seu comportamento. Neide explica para Zeca que chegou a hora de a profecia do índio se cumprir. Selma e Alan se reconhecem. Zeca vai ao aquário ver Ritinha. Elvira surpreende Irene no estacionamento de um shopping.