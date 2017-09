resumo da novela "O Rico e Lázaro"

Levi encontra Absalom e avisa que não casará mais com Dana, pois ela não é mais pura. Absalom o agride. Sammu e Darice impactadas pelas lembranças. Sammu diz que não se arrepende do que fez. Darice pergunta o que ela vai fazer e Sammu diz que vai pensar em algo. Zac encontra Joana no palácio e pede desculpas. Ele se depara com Asher e deixa o local. Aspenaz diz que Evil precisa de Amitis. Beroso faz o papel de acusador de Joaquim. Daniel o defende. Nebuzaradã diz que livrar o príncipe de Judá seria o mesmo que apagar as decisões de Nabuco. Amitis, que já está na sala do trono sem ser vista, se aproxima e diz ao filho que ele não precisa viver na sombra do pai e pode tomar suas próprias decisões. Elga se recusa a visitar a família de Ravina com Zelfa. Asher conversa com Joana e diz que Zac não mudará. Evil decide libertar Joaquim, Edissa e Ravina. Nebuzaradã fica furioso. Fassur discursa difamando Ravina. Todos comemoram a volta do sacerdote para casa. Dana é a única que permanece calada. Joaquim pede Edissa em casamento. Daniel se mostra preocupado com a possível vingança de Nebuzaradã. Sammu-Ramat tenta acalmar Nebuzaradã e diz que está chegando a hora de matar Evil.