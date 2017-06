Realidade Virtual: um novo equipamento para videojogos

Realidade Virtual, ou simplesmente VR, para quem não conhece, é uma simulação da realidade generada por um computador. Este era um conceito que durante anos só existia em programas televisivos, ou filmes de ficção científica. Com o desenvolvimento e evolução da tecnologia, foi possível para diversas empresas começarem a investir no desenvolvimento dos seus próprios equipamentos de realidade virtual. Eventualmente, a produção destes dispositivos ficou relativamente acessível, ao ponto que cada vez mais empresas procuraram criar os seus próprios equipamentos de realidade virtual.

Alguns dos primeiros equipamentos de realidade virtual a serem lançados no mercado foram o Oculus Rift, desenvolvido pelo Facebook, e o Vive da HTC. O aumento da variedade de equipamentos de realidade virtual resultou na introdução de modos de jogo em VR para diversos videojogos por parte dos seus criadores. Aliás, empresas como a Sony já disponibilizam a venda conjunta da Playstation 4 com o seu próprio VR headset, que permite aos seus utilizadores uma experiência gaming completamente inovadora.

Este equipamento tem mais para oferecer que simplesmente ser usado para jogos de computador. A Samsung desenvolveu o seu próximo dispositivo de realidade virtual, o Samsung Gear VR que foi lançado em conjunto com o Samsung Galaxy S7, e que estaria disponível para comprar em separado também. A empresa teve como objetivo oferecer aos seus clientes uma nova experiência, ao inovar a forma como visualiza as suas séries e filmes favoritos no seu smartphone.

Diversas empresas de tecnologia continuam a investir no seus próprios headsets de VR, e os filmes e videojogos acompanham o processo, ao disponibilizar os seus produtos com versão em realidade virtual. Na atualidade, um dos equipamentos mais acessíveis é o Cardboard Headset da Google, que está disponível por apenas US$15, no entanto, este headset não ficou disponível de imediato a nível mundial. Diz-se que a Apple também está a trabalhar para brevemente lançar o seu próprio equipamento de VR, de novo a acompanhar a tecnologia.

Companhias continuam a procurar formas de melhorar a experiência de realidade virtual, e algumas sugestões é da remoção dos cabos para tornar o equipamento wireless, logo, mais fácil de usar, e até fornecendo uma melhor experiência para o utilizador. A má notícia desta inovação é que seja provável os preços dos headsets subirem um pouco. Por outro lado, já foi prometido que podemos contar com o uso deste equipamento em mais plataformas no futuro, tais como salas de bate-papo, ou mesmo salas de jogos. Consegue imaginar estar a jogar pôquer virtualmente?

De momento, headsets de realidade virtual podem não estar acessíveis a todos, dado os preços atuais, no entanto, com a continuação da evolução desta tecnologia, é uma questão de tempo até que todo mundo possa adquirir um equipamento de VR, revolucionando completamente a indústria, tal como aconteceu no início dos smartphones.