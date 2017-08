Radialista é assassinado durante assalto em mercearia

(Foto: Colaboração Catve.com)

O radialista Reinaldo Pereira, de 48 anos, conhecido como “Reinaldo Maravilha”, foi assassinado com um tiro durante um assalto em uma mercearia, no Bairro Lago Azul, em Cascavel, na noite de domingo (27). As informações são do Portal Catve.

A vítima estava sentada no local, quando um casal chegou, pediu para que todos se abaixassem e anunciou o assalto.

O homem, que estava encapuzado, atirou contra Reinaldo ao engatilhar a arma. O tiro acertou o peito.

Os dois pegaram todo o dinheiro do caixa e fugiram. Não há informações se eles estavam em algum veículo.

Socorristas e médico do Siate chegaram a ser acionados, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. A Polícia Militar esteve no local e fez buscas pelos suspeitos. A Polícia Civil também realizou a perícia e investiga o crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Homenagens

Muito querido pelos vizinhos, Reinaldo foi vítima de latrocínio em uma mercearia no bairro Lago Azul, onde morava. A situação expôs a fragilidade da segurança no bairro. Conforme o presidente da associação de moradores, os números de roubos e furtos aumentaram nos últimos dias e o sentimento é de medo.

Corpo de Reinaldo deve ser sepultado em Braganey, cidade onde moram os pais.