Queda na temperatura no final de semana pode ter frio de até 4º C em MS

O frio volta para o Estado e temperaturas caem radicalmente a partir desta sexta-feira. A previsão é que os termômetros cheguem a 6° C em partes de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana promete quedas ainda maiores nas temperaturas.

"Na quinta-feira uma nova frente fria se forma no sul do Brasil e no final do dia se desloca para o sul/sudoeste de Mato Grosso do Sul, provocando pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado, especialmente no sul e sudoeste, onde há maior risco de chuva forte", informou nota do Inmet.

A partir de sexta-feira (9), a previsão do tempo é de dia nublado com chuvas, exceto nas regiões sul e sudeste do Estado. Temperatura mínima deve ser de 6° C e a máxima pode chegar a 25° C.

No caso de Ponta Porã, Porto Murtinho, Bela Vista, Dourados e Mundo Novo, entre sexta e sábado os termômetros registram mínimas de 6º C a 8º C.

"Na sexta-feira, a massa de ar seco e frio atinge o Estado no decorrer do dia. As pancadas de chuva ocorrem de forma mais isolada e perdem intensidade a partir do sul e as temperaturas sofrem acentuado declínio ao longo do dia", alertou o instituto.

Em Campo Grande, as temperaturas chegam a 4° C no sábado. Um dia antes, a mínima prevista é de 8º C, com previsão de chuva. A máxima pode não ultrapassar os 18º C.

Outros municípios que têm previsão de terem baixas temperaturas, como Amambai e Tacuru. No sábado, o previsto é chegar a 5º C de mínima e entre 15º C e 17º C de máxima.

"No sábado, a massa de ar frio domina todo Estado abaixando ainda mais as temperatura e favorecendo a formação de geadas no sul e sudeste. O dia será predominantemente de pouca nebulosidade e baixa umidade a tarde", previu o Inmet.