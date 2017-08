Quadrilha faz “ação de cinema” para assaltar ônibus na BR-376

Os passageiros de três ônibus de turismo foram assaltados na noite desta quarta-feira (30) na BR-376, na região de Tijucas do Sul. O motorista de um dos veículos foi baleado no ombro e uma passageira ficou ferida por um tiro de raspão. Um passageiro levou uma coronhada.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a quadrilha responsável pelo assalto teria simulado a contratação do frete de um caminhão-guincho até Santa Catarina. Na região de Tijucas do Sul, os suspeitos anunciaram o assalto ao condutor do guincho. Ele foi obrigado a pegar um retorno para trafegar na pista sentido Curitiba.

A PRF informou que o guincho foi utilizado para bloquear a passagem dos ônibus. Os assaltantes atiraram nos veículos para forçar a parada dos mesmos. A quadrilha então praticou o assalto e depois fugiu no sentido Curitiba. As informações de testemunhas e vítimas apontam que o grupo era formado por 10 homens, que fugiram em três veículos.

Os passageiros e os ônibus foram encaminhados para Unidade Operacional Contorno Leste, onde foi feito o boletim de ocorrência. A PRF não divulgou o que foi levado dos passageiros.