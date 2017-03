Proibição da pesca do dourado nos rios de MS será debatida em audiência pública

A proibição da pesca do peixe dourado nos rios de Mato Grosso do Sul será debatida em audiência pública na próxima quarta-feira (15). O veto está previsto em projeto de lei do do deputado estadual Beto Pereira (PSDB), que passará por discussão antes de ser levado à votação em plenário.

De acordo com a matéria que já foi apresentada na Casa de Leis, a proibição deverá ser por oito anos, tempo para que haja o aumento da população desse peixe nos rios que cortam o território sul-mato-grossense. Contudo, o projeto não proíbe a modalidade pesque e solte.

Segundo o parlamentar responsável pela discussão, o objetivo é garantir a preservação da espécie e promover o repovoamento dos rios do Estado. Com relação a diminuição da renda de quem vive da venda de pescado, Pereira explicou, via sua assessoria de imprensa, que não vai haver prejuízo neste quesito por que esse peixe é o sétimo na lista de espécies comercializadas no mercado local.

Beto enfatizou que é visível que o peixe está desaparecendo dos rios do Estado e dessa forma, se nada for feito, a situação pode ficar ainda mais crítica e o Dourado ser ameaçado de extinção. Na audiência pública estarão presentes pescadores profissionais e esportivos, pesquisadores, biólogos e representantes de órgãos oficiais ligados à proteção e fiscalização do meio ambiente.

Atualmente já existem Leis que proíbem a pesca do Dourado em Estados como Paraná, Mato Grosso e Goiás, e em países como a Argentina. No Mato Grosso do Sul, cidades com Aquidauana e Corumbá já possuem legislações próprias que não permitem a captura do Dourado.