Prefeitura abre processo seletivo com 227 vagas e salários de até R$ 12,3 mil

Prefeitura divulgou edital de processo seletivo simplificado com 227 vagas temporárias em cargos para a Rede Municipal de Saúde. Inscrições começam na terça-feira (2) e salários de até R$ 12.361,40. A Prefeitura de Três Lagoas.

Oportunidades estão distribuídas entre a Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA), com 51 vagas; Atenção Básica e Especializada, com 135 e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com 41.

Seleção será feita em duas etapas, sendo a primeira análise de pré-requisitos e currículos e a segunda por processo de classificação, por meio de atribuição de pontos, a ser atribuído por experiência, cursos e especialização.

Inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na sede da Prefeitura de Três Lagoas, das 7h à 13h. Prazo para se inscrever começa na terça e segue até o dia 9 de maio.

Contratação será feita conforme necessidade do Município e de acordo com vagas existentes e outras que vierem a surgir no prazo de validade do processo seletivo, que é de um ano a contar da homologação do resultado, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Para as Upas, há vagas para atendente de farmácia plantonista, enfermeiro plantonista, médico plantonista, técnico de enfermagem plantonista, técnico de laboratório plantonista e técnico de raio-x.

Na atenção básica e especializada, oportunidades são para enfermeiro, psicólogo, assistente social, farmacêutico, cirurgião dentista, médicos clínico, pediatra, ortopedista, psiquiatra, cardiologista, geriatra, radiologista, ginecologista obstetra, neurocirurgião, auditor, infectologista, técnico de enfermagem, técnico em laboratório de prótese dentária, atendente de farmácia, auxiliar de saúde bucal, cuidador de pacientes de residência terapêutica, educador físico, motorista, e agente comunitário de saúde.

Samu tem vagas para condutor-socorrista plantonista, enfermeiro intervencionista plantonista, médico regulador/intervencionista plantonista, técnico de enfermagem plantonista, técnico atendente regulação de urgência e emergência plantonista e rádio operador plantonista.

Edital completo pode ser conferido no site da Prefeitura.