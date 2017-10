Prefeitura abre 8,5 mil novas vagas em Ceinfs para o ano letivo de 2018

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serão disponibilizadas para o ano que vem 8,5 mil vagas nos Ceinfs (Centro de EducaçãoInfantil) de Campo Grande, segundo a secretária Municipal de Educação, Ilza Mateus, durante o lançamento de matriculas, na manhã desta sexta-feira (20), na Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Os pais de estudantes que já frequentam as unidades da Reme (Rede Municipal de Educação) devem confirmar as matriculas no prazo, que começa na próxima segunda-feira (23) e termina no dia 13 de novembro deste ano. Já para alunos novos, o período de matricula inicia no dia 1º de dezembro e vai até o dia 22 do mesmo mês.

O resultado com o nome da escola que a criança vai estudar será divulgado no dia 11 de janeiro do ano que vem. Os pais, então, deverão procurar as secretarias do colégio para assinar o requerimento da matricula nos dias 11, 12, 15 e 16 de janeiro. Caso contrário, as crianças perderão as vagas.

Segundo a titular da pasta, várias salas de Ceinfs foram adaptadas pare receber novos alunos, no entanto o déficit hoje é de 9.773, ou seja, ainda faltarão mais 1.273 vagas, que a Prefeitura pretende preencher com com a conclusão das creches no Jardim Inápolis, Oliveira III, São Conrado, Talismã e Vila Nasser. Também são esperadas, já para o inicio do ano que vem, a entrega de mais três Ceinfs nos bairros Centenário, Nascente do Segredo e Vespasiano Martins – cada uma com 130 vagas.

Em escolas municipais, serão 5.757 novas vagas para o ensino fundamental. Serão disponibilizadas 500 vagas na Escola Varanda do Campo, construída recentemente, que fica ao lado do condomínio da Homex, na região do Bairro Paulo Coelho Machado. Outra novidade, segundo Ilze, é que 925 alunos do 8º e 9º anos, vão concluir o ensino fundamental na rede estadual, que até então disponibilizava apenas o ensino médio. Uma das escolas que vai receber esses alunos será o Hércules Maymone.