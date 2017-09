Preço do combustível sobe a partir desta sexta e gasolina sofre reajuste de 4,5%

A partir desta sexta-feira (1), o combustível passa a ficar mais caro no Pará. Na quinta (31), o Governo Federal autorizou aumento no preço da seguinte forma: Diesel em 0,8% e Gasolina em 4,2%.

Atualmente, a média de preço em Belém para o litro da gasolina é de R$ 3,776. Já o do diesel, é de R$ 3,273, de acordo com levantamento realizado pelo Dieese-PA no último final de semana. Pela nova dinâmica de preços dos combustíveis da Petrobras em vigor desde julho deste ano, os aumentos poderão ocorrer até diariamente.

Segundo análises do instituto, altas nos preços dos combustíveis tem efeito domino na Economia. “No nosso caso especifico do Pará esta situação, dependendo do tamanho do repasse, deverá trazer novos impactos nos preços principalmente da alimentação básica em função de aumentos nos preços de fretes e também aumento na inflação”, destaca Sena.