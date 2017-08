Por não pagar pensão ator Dado Dolabella é preso

A atriz Pepita Rodrigues, mãe do ator Dado Dolabella, conversou com a QUEM sobre a prisão do filho na tarde desta quinta-feira (17) por policiais da 11ª DP (Rocinha), Zona Sul do Rio, por não pagar pensão alimentícia ao filho Eduardo, de sua relação com Fabiana Vasconcelos Neves.

“O advogado do Dado estava tentando reduzir o valor da pensão porque era alto e condizente ao contrato de trabalho que ele tinha na ocasião. Ele sempre pagou, mas está desempregado há três anos. Desde que saiu da Record. Faz uns bicos, canta aqui e ali, mas só consegue o básico. Fica difícil pagar o valor pedido”, contou ela, acrescentando que o filho se relaciona bem com a mãe do menino. “Agora, no Dia dos Pais, ele estava com o menino. O Dado é um pai carinhoso e sempre ajudava. Ele estava indo fazer um show em Belo Horizonte e ia dar todo o dinheiro para a mãe do menino. Isso é uma loucura! Espero que o juiz tenha o bom senso de ver que ele não pode pagar a quantia que ela pede. Ele vai sair dessa!”

Dado foi preso em casa, no início da tarde desta quinta-feira (17), na Zona Sul do Rio, e foi encaminhado à 11ª DP (Rocinha), onde foi formalizado o cumprimento da Ordem Judicial. Em seguida, o ator foi encaminhado para o sistema prisional de Bangu. Dado tem mais dois filhos: João Valentim, de sua relação com Viviane Sarahyba, e Ana Flor, de sua relação com Juliana Wolter.

Veja a nota divulgada pela Ascom Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro:

“O delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, titular da 11ªDP (Rocinha), confirmou que foi cumprido, nesta quinta-feira (17/08), o mandado de prisão contra o ator Carlos Eduardo Bouças Dolabella filho, conhecido como Dado Dolabella, por débito de pensão alimentícia. Segundo o delegado, Dolabella foi preso em casa, na Zona Sul do Rio e a ordem de prisão foi expedida pelo Juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, titular da Primeira Vara de Família, Regional da Barra da Tijuca. Antonio Ricardo informou, ainda, que o ator se encontra neste momento na delegacia da Rocinha, onde está sendo formalizado o cumprimento da Ordem Judicial. O Ator será encaminhado para o sistema Prisional de Bangu.”

