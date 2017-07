Ponte do Rio Bahia entre Batayporã e o Porto São José está interditada

A ponte do Rio Bahia, localizada na MS-134 entre Batayporã e o Porto São José, precisou ser interditada neste sábado (08) para passar por manutenção. A informação é da PMR (Polícia Militar Rodoviária), da base operacional Vale do Ivinhema, que foi acionada a comparecer no local para verificar que a mesma estava danificada.

O fato foi comunicado por um caminhoneiro que precisou retornar ao tentar fazer a travessia na ponte. Em deslocamento até o local, a PMR manteve contato com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) que interditou o acesso. Segundo a PMR, os responsáveis pela manutenção deveriam começar os reparos ainda neste domingo (09) para restabelecer o tráfego aos transeuntes do trecho. 1 / 2