Policial é investigado por disparar balas de borracha contra interior de ambulância em Uruguaiana

Policial é investigado por disparar balas de borracha contra ambulância em Uruguaiana

As polícias Civil, Militar e o Ministério Público do Rio Grande do Sul apuram a conduta de um policial militar que aparece em um vídeo disparando balas de borracha contra o interior de uma ambulância em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do estado (veja acima).

As imagens mostram a movimentação ao redor do veículo do Samu que atendia os parentes de uma pessoa que havia se ferido durante um acidente de trânsito. Teve início uma gritaria e empurra-empurra.

De acordo com relatos de testemunhas, a confusão aconteceu após um motociclista colidir com um carro, cair da moto e ficar ferido. Antes do homem ter sido levado à ambulância, o irmão dele, que passava pelo local, discutiu com o motorista e com policiais que intervieram, e se escondeu dentro da ambulância.

Um dos PMs pegou uma escopeta com balas de borracha e atirou em direção ao interior do veículo.

O Comando da Brigada Militar informou que o policial que aparece nas imagens atirando foi afastado. Uma investigação interna vai avaliar a conduta dele.

"Demonstra ali o não uso da melhor técnica policial ate porque houve disparos dentro de uma ambulância, mas isso ainda vai ser avaliado nos nossos procedimentos", pondera o comandante regional da corporação na Fronteira Oeste, Kléber Rodrigues Goulart.