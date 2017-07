Polícia investiga estupro coletivo de menina de 13 anos dentro de escola no interior do Rio

A Polícia Civil de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, investiga o caso de um estupro coletivo contra uma menina de 13 anos dentro de uma escola estadual da cidade. Segundo o delegado responsável pelo caso, Bruno Cleuder, a investigação aponta que a adolescente foi violentada por 14 estudantes dentro do Colégio Estadual Padre Mello.