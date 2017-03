PGE divulga ensalamento de provas de concurso para procurador do Estado

A PGE (Procuradoria-Geral do Estado) divulgou nesta terça-feira (7) o ensalamento dos candidatos que passarão pela etapa de provas escritas do concurso público para procurador do Estado.

As provas serão realizadas entre os dias 21 e 23 de março, na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) Centro - Pós Graduação. Cada grupo de provas serão realizadas em diferentes horários.

A prova I, de Direito Constitucional e Direito Processual Civil, será realizada no dia 21 de março, às 13 horas. A prova II, Direito Administrativo e Direito da Seguridade Social, será realizada no dia 22 de março, às 8 horas. No mesmo dia, os candidatos fazem as provas III de Direito Tributário, Direito Civil e Empresarial.

Por último, no dia 23 de março, ocorre a prova IV: Parecer e Peça processual, às 13 horas. Essa é a única etapa prática do processo.

A PGE ainda informa que candidatas que tiverem necessidade de amamentar durante a prova, devem encaminhar uma solicitação à comissão do concurso público com 15 dias de antecedência à prova.

O edital completo com o ensalamento dos candidatos pode ser consultado no Diário Oficial do Estado, entre as páginas 12 e 15.

O conteúdo programático de cada grupo de avaliações foi publicado no primeiro edital do concurso, disponível clicando aqui.