Petrobras abre concurso com 954 vagas e salários de até R$ 9,7 mil

O edital do concurso Petrobras, com 954 vagas para funções de nível superior e médio a serem ocupadas em vários estados do país, foi publicado nesta segunda-feira (14) no Diário Oficinal da União (DOU). As inscrições para o processo seletivo começam nesta terça-feira (15) e podem ser feitas no site da Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br), realizadora do concurso, com taxa de R$ 47 para cargos de nível médio e de R$ 67 para ensino superior. O prazo para a inscrição termina às 23h59 do dia 4 de setembro.

Apenas 159 vagas são para ocupação imediata. As 795 restantes são para formação de cadastro reserva, que serão preenchidas por convocação de acordo com a necessidade da empresa. As oportunidade são para Médico do Trabalho Júnior, Técnico de Enfermagem do Trabalho Júnior, Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior, Técnico de Manutenção Júnior (Caldeiraria), Técnico de Manutenção Júnior (Elétrica), Técnico de Manutenção Júnior (Instrumentação), Técnico de Manutenção Júnior (Mecânica), Técnico de Operação e Técnico de Segurança Júnior.

As oportunidades estão localizadas nos polos dos estados de Alagoas, Sergipe, Amazonas, Alto do Rodrigues (RN), Mossoró (RN), Natal (RN), São Mateus (ES), Rio de Janeiro (RJ), Anchieta (ES), Angra dos Reis (RJ), Bertioga (SP), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Guarujá (SP), Itaboraí (RJ), Itanhaém (SP), Macaé (RJ), Santos (SP), Seropédica (RJ) e em Vitória (ES). As provas serão aplicadas no dia 1 de outubro, nas cidades de Natal, Maceió, Aracaju, Manaus, Rio de Janeiro, Vitória, Macaé e Santos.

As vagas oferecem salários a partir de R$ 3.681,63, para nível médio, e podem chegar até R$ 9.786,14, para nível superior. Além disso, são oferecidos benefícios educacionais, assistência multidisciplinar de saúde (médica, odontológica, psicológica e hospitalar), benefício farmácia, Programa de Assistência Especial, entre outros. O contrato inicial é de categoria experimental de 90 dias, que será automaticamente convertida em caráter de prazo indeterminado de acordo com desempenho satisfatório do convocado.