Pai diz que filho foi executado porque era policial militar

Policial foi o centésimo militar da corporação assassinado em 2017 - Foto: Divulgação

Muito abalado, o pai do sargento Fábio Cavalcante e Sá, morto neste sábado (26) em local próximo ao Largo do Guedes, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, lamentava muito a morte do filho neste domingo durante o velório.

"Eu perdi um filho que eu amava", afirmou o pai do sargento. Ele, que presenciou a morte do filho, foi taxativo ao afirmar que se tratou de uma "execução", e disse ainda que ouviu os criminosos dizerem: "Mata, mata! É PM".

O policial foi o centésimo militar da corporação assassinado em 2017, a maior média em mais de 10 anos. Neste domingo (27), o sargento seria enterrado no Cemitério Nossa Senhora do Belém, em Duque de Caxias, também na Baixada.

Com os olhos marejados, o pai de Fábio lamentou a morte do filho, aos 39 anos, e classificou a violência no Rio de Janeiro como "insuportável". "Como eles podem deixar isso acontecer?", indagou.

De acordo com parentes do policial, o soldado estava de folga e sem farda em um local próximo à casa de familiares, que costumava ir regularmente. Os criminosos teriam chegado em um carro e tentaram assaltar o PM, mas perceberam que ele estava armado e dispararam mais de 30 vezes. Cerca de 11 tiros o atingiram.

A principal testemunha do assassinato é o pai do sargento, que viu toda a ação. Ele chegou a pedir para os bandidos não atirarem no filho. Outra pessoa que presenciou o crime descreveu a cena como "uma guerra". Depois dos disparos, os criminosos ainda roubaram a arma e todos os outros pertences do policial.

O PM chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nilo Peçanha, em Duque de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Policiais da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense realizaram perícia no local do crime e recolheram várias cápsulas que ficaram no chão.

O segundo sargento Fábio Cavalcante trabalhava há mais de 15 anos na Polícia Militar e deixa esposa e um filho de oito anos. O corpo do sargento foi sepultado às 14h30.