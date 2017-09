Pai de 9, Latino tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia

Imagem google

O cantor Latino será detido a qualquer momento por não pagar pensão alimentícia. Segundo o jornal 'Extra', a prisão foi decretada pela juíza Cristiane de Sá Berbat, no último dia 19 de setembro, pelo não cumprimento de compromissos assumidos com Jack Blandy, com quem teve Matheus, de 5 anos.

Pai de nove filhos, o cantor se divide entre Rio e São Paulo. Ele deve um ano de pensão, mas os valores são mantidos em segredo de Justiça, afirma o 'Extra'.

Segundo o jornal, Latino tem pouco contato com Matheus, sendo a última vez no Dia dos Pais deste ano, quando ele levou o menino, o filho Bernardo, e a filha, Suzana, da relação com a cantora Kelly Key, ao cinema. A batalha judicial com Jack Blandy se arrasta desde o nascimento do menino.