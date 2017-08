Pai carrega corpo do filho após acidente de lancha na Bahia; mulher e sogra também morreram

O pai de um menino de dois anos que morreu no acidente com lancha na travessia entre Mar Grande e Salvador na quinta-feira (24), Danilo Santos, falou sobre a tristeza em ter pedido o filho e relatou que chegou a sentir um pressentimento antes da tragédia. Ele aparece em um vídeo com o corpo do filho nos braços, após ser levado em um bote, na praia da Gamboa, próximo de onde ocorreu o acidente. Além do filho, o pequeno Darlan Queiroz Reis Julião, Danilo ainda perdeu a mulher e a sogra no acidente.

Danilo saiu com filho nos braços após acidente com lancha, em Mar Grande (Foto: Reprodução/ TV Bahia)

Danilo diz que teve um pressentimento logo depois de deixar o filho e a mulher no Terminal Marítimo de Mar Grande, de onde saiu a embarcação envolvida no acidente. “Assim que eu ‘larguei’ eles em Mar Grande, estava com um pressentimento ruim. Ainda comentei com um amigo, com a fiscal, que eu não conseguia mais viver sem meu filho. Ela disse: ‘Calma, seu filho só foi em Salvador e volta’”, conta.

Mulher de Danilo também está entre vítimas de acidente (Foto: Reprodução/ TV Bahia)

Acidente

As buscas por vítimas foram retomadas na manhã desta sexta-feira (25), depois de terem sido suspensas na noite de quinta-feira (24), mesmo não havendo relatos de desaparecidos. Até a publicação desta reportagem, não havia informações de novas vítimas encontradas.

A travessia entre Salvador (Terminal Náutico da Bahia) e Mar Grande (Terminal Marítimo de Mar Grande) continua suspensa por conta do acidente, na manhã desta sexta, conforme a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Também não operam as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de-Todos-os-Santos e a travessia entre Salvador e Morro de São Paulo. Ainda não há previsão de quando o serviço será retomado.