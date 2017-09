Órgãos públicos abrem 1,4 mil vagas e salários chegam a R$ 14 mil nesta segunda-feira, CONFIRA

FOTO: DIVULGAÇÃO

Pelo menos 15 órgãos abrem inscrições, nesta segunda-feira, dia 18 de setembro, para 1.404 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 14.098,35 na Prefeitura de Pomerode (SC). Somente na Prefeitura de Marília são 609 vagas.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os órgãos que abrem inscrições:

Câmara Municipal de Anápolis (GO)

A Câmara Municipal de Anápolis (GO) divulgou edital de concurso para 11 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 996,53 a R$ 1.993,14. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cs.ufg.br no período de 18 de setembro a 10 de outubro. A prova será aplicada em 29 de outubro veja o edital no site da organizadora.

Câmara Municipal de Elói Mendes (MG)

A Câmara Municipal de Elói Mendes (MG) fará concurso público para 4 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 2.283,81. As inscrições podem ser feitas pelo site www.maximaauditores.com.br entre os dias 18 de setembro e 17 de outubro. A prova está prevista para 5 de novembro veja o edital no site da organizadora.

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro (Cefet-RJ)

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro (Cefet-RJ) divulgou edital de concurso público para 32 vagas de professores. Os salários chegam a R$ 9.575,67. As inscrições devem ser feitas de 18 de setembro a 6 de outubro nos Campus de Angra dos Reis, Maracanã, Maria da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença. Os endereços estão disponíveis no edital. A prova escrita será aplicada em 29 de outubro. O concurso terá validade de um ano veja o edital no site do Diário Oficial da União.

Corpo de Bombeiros do Piauí

O Corpo de Bombeiros Militar do Piauí lançou edital para o provimento de 110 vagas de nível médio em cursos de Formação e Adaptação. A remuneração para soldados é de R$ 3.100. As inscrições devem ser feitas pelo site http://nucepe.uespi.br no período de 18 de setembro a 6 de outubro. A prova está prevista para 19 de novembro veja a reportagem completa.

Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Maranhão (Procon-MA)

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Maranhão (Procon-MA) divulgou edital de concurso público para 10 vagas de fiscal de defesa do consumidor (nível superior). O salário é de R$ 3.890. Os candidatos podem se inscrever de 18 de setembro a 10 de outubro pelo site www.concursosfcc.com.br. A prova será aplicada em 19 de novembro. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período veja o edital no site da organizadora.

Prefeitura de Arvorezinha (RS)

A Prefeitura de Arvorezinha (RS) vai abrir processo seletivo para 12 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.129,43 a R$ 5.200,32. As inscrições podem ser feitas de1 8 a 22 de setembro na sede da prefeitura, localizada na Rua Carlos Scheffer, 1.020, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. A prova está prevista para o dia 7 de outubro. A seleção terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogada por igual período veja o edital no site da prefeitura.

Prefeitura de Guamaré (RN)

A Prefeitura de Guamaré (RN) vai abrir processo seletivo para 39 vagas temporárias em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 2.298. As inscrições podem ser feitas de 18 a 20 de setembro pelo site www.funvapi.com.br. A seleção será feita por meio de análise de currículo e de títulos veja o edital no site da organizadora.

Prefeitura de Imbé (RS)

A Prefeitura de Imbé (RS) divulgou dois editais de processos seletivos para 13 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.447,15 a R$ 2.414,13. As inscrições podem ser feitas de 18 a 22 de setembro no Protocolo da prefeitura, localizada na Avenida Paraguassú, 4.043, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30. A seleção será feita por meio de análise curricular veja o edital no site da prefeitura.

Prefeitura de Marília (SP)

A Prefeitura de Marília (SP) vai abrir um concurso público para 609 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.513,60 a R$ 4.148,07. Os candidatos podem se inscrever no período de 18 de setembro e 20 de outubro pelo site www.vunesp.com.br. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva. A validade do concurso será de 2 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período veja a reportagem completa.

Prefeitura de Osasco (SP)

A Prefeitura de Osasco (SP) divulgou três editais de processos seletivos para um total de 491 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 847,39 a R$ 3.936,04. As inscrições podem ser feitas de 18 de setembro a 5 de outubro na Sala Osasco, localizada na Avenida Bussucaba, 300. A seleção será feita por meio de provas objetivas veja o edital no site da prefeitura.

Prefeitura de Pomerode (SC)

A Prefeitura de Pomerode (SC) vai abrir processo seletivo para 23 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.286,30 a R$ 14.098,35. As inscrições estarão abertas de 18 a 20 de setembro na Praça do Cidadão, ao lado da prefeitura, localizada na Rua XV de Novembro, 525. A prova objetiva está prevista para 1º de outubro. A seleção terá validade de 12 meses veja o edital no site da prefeitura.

Prefeitura de Tiradentes (MG)

A Prefeitura de Tiradentes (MG) divulgou edital de processo seletivo para 14 vagas de nível fundamental. O salário é de R$ 1.018,61. As inscrições podem ser feitas pelo site www.jcmconcursos.com.br entre os dias 18 de setembro e 11 de outubro. A seleção será feita por meio de prova escrita veja o edital no site da organizadora.

Prefeitura de Uchoa (SP)

A Prefeitura de Uchoa (SP) vai abrir processo seletivo para 11 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.096,92 a R$ 6.881,08. As inscrições estarão abertas de 18 a 27 de setembro pelo site www.fenixconcursos.com.br. A prova será aplicada na data provável de 22 de outubro veja o edital no site da organizadora.

Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

A Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais fará concurso para 20 vagas de especialista em políticas públicas e gestão governamental para atuar na Fundação João Pinheiro. O cargo exige nível superior. O salário é de R$ 5,1 mil. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.gestaoconcursos.fundacaocefetminas.org.br entre os dias 18 de setembro e 2 de outubro. O concurso terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado por igual período veja o edital no site da organizadora.

Serviço Municipal de Água e Esgoto de Brusque (SC)

O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Brusque (SC) vai abrir processo seletivo para 5 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.216,10 a R$ 3.891,51. As inscrições devem ser feitas de 18 a 22 de setembro na sede do Samae, localizada na Rua Dr. Penido, 297. A prova objetiva será aplicada em 1º de outubro veja o edital no site do Samae.