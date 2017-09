FOTO: ASSESSORIA - Onevan reitera à CCR retirada de guardrails em trecho urbano da BR-163 em Mundo Novo

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), manteve audiência com o presidente da CCR MS Via, Roberto Calixto, e reiterou o pedido à concessionária para a retirada de guardrails e colocação de semáforos no trecho urbano da BR-163 em Mundo Novo.

Os vereadores Gildo Amaral (presidente da Câmara), Rose do Acampamento, Kaudi Filho, Paulão do PV, Paulo Ricardo e Alfonso Lavarda também participaram da reunião, ocorrida na sede da CCR MS Via, na manhã desta quarta-feira, em Campo Grande.

Trecho Urbano – Onevan explicou ao presidente da CCR MS Via os transtornos causados à população em razão da colocação dos guardrails em cruzamentos do trecho urbano do município. O fechamento do acesso a alguns bairros tem obrigado os moradores a darem voltas para poder entrar ou sair das vias do município.

Outro ponto abordado na reunião foi a necessidade da colocação de 3 (três) semáforos nos cruzamentos da BR-163 com as Avenidas JK, Campo Grande e Dijalmo Saldanha, cujo tráfego de veículos e pedestres é bastante acentuado em ambos os lados da rodovia.

Duplicações – O deputado estadual Onevan de Matos e os vereadores de Mundo Novo requereram, por fim, atenção da CCR MS Via na duplicação da BR-163 logo após a ponte Ayrton Senna, na divisa com o Paraná, e no acesso ao município de Salto del Guairá (Paraguai), em razão dos congestionamentos decorrentes do tráfego intenso de veículos.

O presidente da concessionária explicou que a colocação dos guardrails e semáforos são decorrentes de comandos determinados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de modo que levará a insatisfação da população de Mundo Novo à ANTT para que possam ser evitados os transtornos e garantida a segurança aos moradores.

“Foi uma reunião muito produtiva, na qual o presidente da CCR MS Via nos esclareceu pontos importantes. Vamos agendar uma reunião com a ANTT e mostrar a necessidade da retirada dos guardrails e a colocação de semáforos nos cruzamentos do trecho urbano de Mundo Novo da BR-163”, explicou o deputado estadual Onevan de Matos.