Onça é resgatada por bombeiros em comunidade rural em Mato Grosso

Uma onça adulta parda foi resgatada, esta manhã, pelo Corpo de Bombeiros em uma propriedade rural, localizada em um assentamento, a cerca de 27 quilômetros do centro da cidade de Tangará da Serra (241 quilômetros de Cuiabá). Segundo informações do sargento Fabiano Emanuel Martins Junqueira, é um animal macho e está com ferimentos possivelmente provocado por um tiro de espingarda.

“A onça foi encontrada pelo dono da propriedade. Ele contou que algumas vacas apresentaram um comportamento diferente e ao se aproximar a encontrou levando cabeçadas. O animal está bastante debilitado e tem alguns ferimentos possivelmente causado por um tiro de espingarda. O proprietário conseguiu amarrar a onça e nos acionou”.

Junqueira explicou que o animal será levado por agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) para Cuiabá. “ Já comunicamos a Sema e eles devem levá-la para Cuiabá. Ela será conduzida e receberá todos os procedimentos médicos necessários. Aparentemente não teve fraturas, mas precisa de uma avalição mais detalhada”.