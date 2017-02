OAB divulga resultado preliminar da 2ª fase do XXI Exame da Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou, nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, o resultado preliminar da segunda fase do XXI Exame de Ordem Unificado veja a lista em pdf. A prova foi aplicada no dia 22 de janeiro. Porém, um problema técnico fez com que a Fundação Getúlio Vargas, que organiza a aplicação do exame, retirasse do ar o acesso à consulta individual ao espelho de correção por causa de "inconsistências nos dados exibidos".

Segundo comunicado divulgado pouco depois do resultado, a FGV explicou que o problema é que os links remetem a informações de edições anteriores do Exame, e que o sistema de consulta individual voltará ao ar assim que o erro for corrigido.

Veja abaixo a íntegra da nota divulgada na tarde desta terça-feira:

"A Fundação Getulio Vargas informa que após terem sido constatadas inconsistências nos dados exibidos aos examinandos, exclusivamente relativas aos quesitos avaliados, que remetiam a informações de edições anteriores do Exame, os links de consulta individual ao espelho de correção da 2ª fase do XXI Exame foram retirados da página de acompanhamento. Tão logo as informações sejam corrigidas, os links serão novamente disponibilizados."

Recursos

De acordo com o edital da OAB, os bacharéis que realizaram o XXI Exame e não estão na lista de aprovados do resultado preliminar têm entre as 12h desta quarta-feira (15) e as 12h do próximo sábado (18) para entrar com recurso da decisão.

De acordo com a OAB, o resultado final do XXI Exame, após a avaliação dos recursos, deve ser divulgado no dia 8 de março.

A segunda fase do Exame de Ordem tem uma prova com duas partes: na primeira, os bacharéis precisam escrever uma peça profissional sobre a área jurídica que optaram no ato da inscrição. São sete áreas: direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito do trabalho, direito empresarial, direito penal e direito tributário. Essa primeira parte vale 5 pontos. A segunda parte da prova tem quatro questões discursivas, cada uma valendo 1,25 ponto. As questões também são relativas à área jurídica indicada pelos bacharéis na hora da inscrição.

Sobre o Exame de Ordem

No Brasil, bacharéis em direito só podem se inscrever nos quadros da OAB e praticarem a profissão de advogado após a aprovação no Exame de Ordem. O Exame pode feito pelos estudantes de direito formados em instituições de ensino superior credenciadas ao MEC, e a prova pode ser feita antes da colação de grau, desde que o estudante esteja cursando os últimos dois semestres do curso.