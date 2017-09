O Rico e Lázaro: Resumo do capítulo

Daniel discursa no funeral do rei. Ele fala da ligação de Nabucodonosor com o Senhor dos hebreus. Na Casa de Ravina, Dana surpreende a todos e diz ser contra a presença de Joaquim e Edissa. Zac se recusa a adotar um filho com Malca. Neusta agradece pela fidelidade de Ebede-Meleque. Hurzabum toca durante o funeral do rei. Aliatis, servo de rei, avisa que deseja partir com o soberano. Beroso explica se tratar de um costume antigo. Madai tenta impedir o pai de se matar. Zabaia se surpreende ao rever Shag-Shag. Tamir e Shamir descobrem que Larsa está vivo. Eles questionam as esposas, que ficam sem graça. As crianças do palácio falam sobre a morte do rei. Shamir e Tamir decidem trabalhar novamente. Rebeca visita Neusta e Ebede na prisão. Edissa agradece a hospitalidade de Joana e Ilana. Ebede e Neusta depositam as esperanças no novo reinado de Evil.

Fassur acha ruim ao ver Elga entrando na sinagoga. Joaquim fica tenso com toda a situação. Elga conversa com Fassur na sinagoga. Eles são surpreendidos com a chegada de oficiais a procura de Joaquim. Nebuzaradã conversa com Arioque sobre a busca. Joaquim se desespera ao ouvir os guardas batendo na porta de Ravina. Asher pede para Daniel conversar com Evil sobre a fuga de Joaquim. Nebuzaradã fica triste com a morte do soberano. Triste, Absalom pede para ficar sozinho. Amitis diz que o reino está nas mãos de Evil-Merodaque. Elga pede para marcar logo a data de casamento com Fassur. Nabonido ampara Nitócris. Evil diz sentir muito pelo pai de Madai. Daniel pede para falar sobre Joaquim com o novo rei. Os oficiais babilônicos encontram Joaquim e Edissa na casa de Ravina.