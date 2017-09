O Rico e Lázaro: Resumo do capítulo de 14 de setembro

Quinta, 14 de setembro

Todos começam a procurar por Saul. Zac chantageia Beroso e pede para lhe passar a dívida de Matias. Nabucodonosor inicia o julgamento de um nobre. Belsazar diz que quer ver sangue. Elga estranha a ausência de Zac. Beroso encontra Asher e avisa que não será possível pagar a dívida de Matias. Nabucodonosor fica furioso com a atitude de Belsazar e pede para falar a sós com ele. Asher oferece o dobro do dinheiro para Beroso. O rei ameaça Belsazar, que o enfrenta. Beroso aceita a proposta de Asher. Nabonido se preocupa com o filho. Belsazar desafia o rei, que lhe desarma e o ameaça novamente. Nabucodonosor sente uma forte dor no peito e cai. Belsazar sorri e debocha do avô. O servo Madai presencia tudo.