O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Lior grita tentando avisar sobre a presença do assassino. O cavalo se assusta e parte em disparada. O animal acaba atropelando o criminoso. Madai diz que o rapaz os salvou do ataque. Joana pede para Ayana se explicar. Arioque troca farpas com Zac na Casa da Lua. Sammu-Ramat ameaça Nitócris. Ayana revela a verdade para Joana, mas não diz que foi mandada por Zac. Sammu-Ramat diz lamentar a morte do pai de Malca. Zac se irrita ao saber que Ayana contou quase toda a verdade para Joana. Zelfa fica triste com o egoísmo de Tamir e Shamir. Talita e Samira tentam ouvir o sermão de Fassur na sinagoga, mas o sacerdote percebe a presença das moças no local. Belsazar manda Lior dá um recado aos familiares. O príncipe avisa que fugirá, mas um dia tomará o trono da Babilônia.