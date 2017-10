O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Nebuzaradã mata Isaque, pai de Malca. Nicolau recebe a visita de Kidist. Absalom olha Larsa com ódio. Zac lamenta a atitude cruel do rei. Ilana tenta acalmar Joana. Absalom ameaça Larsa. Nicolau oferece ajuda à Kidist. Malca chora a morte do pai. Ilana diz que Joana deve averiguar o ocorrido. Asher ora a Deus. Sammu pede para chamar Hurzabum em seu quarto. Rebeca e Deborah visitam Shag-Shag. Sammu proíbe Hurzabum de dar aula para Labash-Marduk. Daniel lamenta a autoridade de Nebuzaradã. Elga manda os netos pararem de temer Fassur. Ravina acha graça da insegurança de Zadoque. Daniel visita Asher na prisão. Lior segue em sua missão de tentar salvar a vida do filho de Nitócris.

Talita e Samira tentam saber a verdade de Oziel. Sammu diz que Nebuzaradã não pode sair matando qualquer pessoa. Ele discorda. Daniel elogia a fé de Asher. O assassino enviado pelo rei se aproxima de Belsazar e do servo Madai. Tamir e Shamir não gostam de saber que Zelfa vai se casar. Ayana, a mulher que se deitou com Asher a mando de Zac, avista Joana e fica sem graça. Sammu olha para Nitócris com ódio. Zac conversa com Arioque na Casa da Lua. Shamir e Tamir dizem que pedirão a Zac para impedir o casamento de Zelfa. Asher pede a ajuda do Senhor. Ayana surpreende Joana e pede para conversar a sós. Lior chega até o reino onde Belsazar está vivendo. Ele se apavora ao ver um assassino ase aproximar para atacar o príncipe.