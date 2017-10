O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Arioque tenta enfrentar Larsa e é defendido por Shag-Shag. Zelfa pede para falar com Elga. Arioque se declara para Shag-Shag. Rabe-Sáris estranha o ocorrido com Asher na prisão. Asher conversa com Zac e diz ter aceitado Deus em sua vida. Zelfa diz que foi pedida em casamento por Zadoque e acaba se sentindo ofendida por Elga. Sammu-Ramat manda Rabe-Sáris ficar longe de seu caminho. Absalom visita Dana. Na prisão, Asher mantém a fé em Deus. Absalom se declara para Dana. Fassur evita Elga. Ayana chega até a prisão de Asher e percebe que o hebreu está dormindo. Ela deita ao seu lado. Zadoque e Ravina saem para a sinagoga. Nebuzaradã pede para Beroso ficar de olho em Nitócris. Elga diz que Zelfa tem o direito de ser feliz. Shag-Shag tenta reanimar Arioque.

Lia avisa à Nitócris que Lior foi ao encontro de Belsazar. Joana vai visitar Asher na prisão e se surpreende ao ver o amado deitado ao lado de outra mulher. Lior segue para longe da Babilônia. Zac finge espanto e tenta acalmar Joana. Zadoque explode de felicidade ao ouvir Zelfa dizer que aceita se casar. Isaque, o pai de Malca, retorna à Babilônia e diz estar indignado com os impostos cobrados. Sammu-Ramat proíbe Labash-Marduk de brincar com as crianças hebreias. Isaque pede para falar com o rei pessoalmente. Fassur provoca Joana. No calabouço, Asher acorda sem entender o que houve. Malca encontra Zac e diz que seu pai está no palácio. Isaque enfrenta o rei e sofre uma ameaça.